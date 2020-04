Afzwaaiende grandslamkampioene moet wachten op afscheidsmatch tegen Serena Williams

Naast alle officiële toernooien was er dit tennisseizoen nog iets om naar uit te kijken: de afscheidsmatch van Caroline Wozniacki. De Deense stopte na de Australian Open dit jaar met tennissen. Haar afscheid zou ze vieren met een exhibitiewedstrijd tegenSerena Williams.

Daar steekt het coronavirus echter nog een stokje voor. Het afscheid van Wozniacki zou plaatsvinden op 18 mei in Kopenhagen. Er zou gespeeld worden in de Royal Arena, die reeds uitverkocht is voor het treffen. Massabijeenkomsten blijven in Denemarken echter verboden tot augustus.

DAN MAAR IN HET NAJAAR?

Logisch gevolg hiervan is dat de afscheidsmatch van Wozniacki uitgesteld moet worden. Afwachten of die in het najaar wel nog gespeeld kan worden. Het is alvast geen ontmoeting dat Wozniacki koos voor Serena Williams als 'tegenstandster'. Beide dames zijn beste vriendinnen.

Aan het eind van haar carrière speelde Wozniacki zelfs nog even dubbel met Williams. In het enkelspel rijfde Wozniacki één grandslamtitel binnen: de Australian Open van 2018. Het jaar voordien was ze ook de beste op de Masters.