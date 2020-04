🎥 Nummer twee van de wereld Simona Halep heeft goed nieuws te melden

Het stilvallen van de sportactiviteiten is voor niemand leuk. Wel geeft het de kans aan spelers en speelsters om blessures volledig te laten herstellen. Daar is Simona Halep ook mee bezig en op dat vlak heeft ze goed nieuws te melden.

Simona Halep kon dit seizoen al met een titel pronken: ze won in februari immers het toernooi van Dubai. Nadien gaf ze verstek voor Doha en Indian Wells. Dat laatste toernooi ging uiteindelijk niet door wegens het coronavirus, maar Halep had er sowieso niet kunnen aantreden.

Ze kampte immers met tendinitis in haar rechtervoet. Het heeft tot nu geduurd, maar Halep is eindelijk weer pijnvrij. Tennissen doet ze nog niet, maar het nummer twee op de wereldranglijst is al blij dat ze nu weer zonder last kan lopen, zegt ze in een videoboodschap.

Verder laat Halep weten iedereen die betrokken is bij de tour te missen en roept ze op om het veilig te houden en te genieten van de tijd die thuis kan gespendeerd worden.