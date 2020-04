Ook tennis gaat virtuele toer op: eind april gaat er virtueel graveltoernooi door

In andere sporttakken zijn ze na de annulatie van wedstrijden meteen op de virtuele wagon gesprongen. In het tennis werd de boot tot dusver afgehouden, maar daar komt eind april verandering in. Dan gaat de Mutua Madrid Open Virtual Pro door.

Normaal zouden van één tot tien mei de beste spelers en speelster afzakken naar Madrid. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen is het toernooi afgelast vanwege het coronavirus. Er is nu een alternatief op poten gezet: van 27 tot 30 april zal over vier dagen het toernooi van Madrid virtueel gespeeld worden. Zestien spelers/speelsters zullen dan van thuis uit hun virtuele tennisskills moeten tonen. Dit alles zal gebeuren via het spelletje Tennis World Tour op PlayStation 4. De deelnemers zullen verdeeld worden in vier groepen. De eerste twee gaan door naar de kwartfinales en vanaf dan zal er een knockout-fase gehanteerd worden. FUNDRAISER Er zal gespeeld worden voor een prijzenpot van 150 000 euro en de winnaar zal dan een deel van het geld doneren aan een goed doel dat het economisch zwaar heeft. Bovendien zal er nog eens 50 000 euro besteed worden aan het verminderen van de sociale impact van de huidige pandemie. Het is dus niet enkel een virtueel toernooi, maar ook een fundraiser. Ook zullen er enkele benefietmatchen gespeeld worden.