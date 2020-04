Nick Kyrgios stelt voor voedsel te brengen naar hen die zonder zitten: "Ik ben meer dan bereid om te delen wat ik heb"

Nick Kyrgios mag in het tennis dan al bekend staan als een "enfant terrible", hij heeft het hart wel op de juiste plaats. Dat toonde hij al begin dit jaar toen Australië getroffen werd door de bosbranden en dat doet hij nu opnieuw tijdens de coronacrisis.

Kyrgios is er zich van bewust dat er mensen zijn die minder fortuinlijk zijn dan hij en richt zich tot hen op zijn Instagramaccount. "Als iemand die niet aan het werk is en geen inkomen verdient geen eten meer heeft, of het zijn gewoon lastige tijden, ga dan niet slapen met een lege maag. Wees niet bang of te beschaamd om me een bericht te sturen."

Wie dat doet en enigszins in de buurt woont, mag binnenkort Nick Kyrgios aan zijn of haar huis verwachten. "Ik ben meer dan bereid om te delen wat ik heb. Al is het een doos noedels, brood of melk. Ik zal het gewoon afzetten aan je deur, zonder verdere vragen te stellen!"