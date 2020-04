Federer koos achteraf gezien ideaal moment voor operatie: "Ik stuurde hem bericht of hij info had van de Chinezen"

De huidige situatie is voor niemand gezellig, maar op sportief vlak ondervindt Roger Federer er wellicht het minste nadeel van. Hij plande een operatie in februari, terwijl het seizoen normaal volop aan de gang is. Zijn ranking had er daardoor kunnen op achteruit gaan, maar dat is nu niet zo.

Zijn concurrenten hadden in het gravelseizoen kunnen uitlopen of op hem kunnen naderen. Aangezien de hele sportactiviteit stilligt, krijgen ze daar nu niet de kans voor. Ook Alexander Zverev heeft opgemerkt dat het voor Federer nog niet zo slecht uitdraait. Het thema kwam ook aan bod tijdens een Instagram Live van de Duitser. "Toch wel sensationeel wat Federer doet. Ik stuurde hem nog een berichtje. Of hij soms informatie gekregen had van de Chinezen. Vreemd genoeg antwoordde hij er niet op - hij stuurde alleen maar een lachend gezichtje terug. Voor mij is hij nu al de 'winnaar van de tour.'" HOESTBUIEN IN CHINA Zverev zat eind december overigens nog zelf in China. "Je kan je niet inbeelden hoe hard ik in die periode gehoest heb. 's Nachts soms tot zes uur lang. Toen was er over corona weinig geweten. Ik wil hier niet gezegd hebben dat ik de halve finale van de Australian Open gespeeld heb... Maar dat zou echt wel sensationeel zijn."

