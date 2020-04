🎥 Tennis kijken in coronatijden: Henin is Williams-zussen de baas in hol van de leeuw en haalt grandslamtitel binnen

Voor de televisie kruipen om naar live tennis te kijken zit er nu even niet in. Daarom wijzen we u geregeld op videofragmenten van memorabele wedstrijden uit het verleden. We nemen u deze keer mee naar 2007, toen Justine Henin aan een meesterlijke zegereeks bezig was.

Justine Henin was het topreekshoofd op de US Open. Alle druk lag dus op haar schouders. Niet dat ze daar last van had, want ze walste over alles en iedereen in de eerste week en in de achtste finales. In de kwartfinales volgde dan de clash tegen Serena Williams.

Gezien het thuisvoordeel voor Williams was het op Flushing Meadows nog een stuk moeilijker om voorbij de Amerikaanse te geraken, maar een fenomenaal spelende Henin kwijtte zich perfect van haar taak. Bekijk hieronder de hoogtepunten uit die partij.

Na Serena wachtte... Venus Williams. Die was er natuurlijk op gebrand om revanche te nemen voor haar zus, maar Henin bleef haar immens hoge niveau aanhouden en legde ook die andere Williams-zus over de knie. Dit zonder ook maar één set in te leveren. Bekijk hieronder de hoogtepunten uit de halve finale.

Na deze geweldige prestatie was het nog kwestie om het helemaal af te maken in de finale. Dat deed Henin ook: ze had geen kind aan Svetlana Kuznetsova en liet de Russin volslagen kansloos. Bekijk hieronder de finale nog eens helemaal opnieuw. Het zou de laatste grandslamtitel zijn die Justine Henin zou behalen.