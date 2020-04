🎥 Italiaans tennisduo traint op wel heel aparte manier

Het Italiaanse tenniskoppel Fabio Fognini en Flavia Pennetta heeft een heel inventieve manier gevonden om te trainen tijdens de lockdown. Een terras in de tuin was niet genoeg voor het duo, algoed kon de buggy van hun dochter dienen als net.

Het is een leuk beeld: Fognini (ATP-11) en Pennetta (ex WTA-6) trainen in hun tuin aangezien Italië in lockdown is vanwege het coronavirus. Ze hebben nog een jong dochtertje en haar buggy kan perfect dienstdoen als buggy.

Misschien is het na de lockdown een goed moment om een nieuwe ondergrond toe te voegen, terrastegels? Fognini is vooral een gravelspecialist, maar is zich duidelijk al een beetje aan het omscholen.