🎥 Nog nooit zo bereikbaar: Sharapova geeft gsmnummer vrij waarop iedereen kan laten weten hoe het gaat

Maria Sharapova stopte onlangs met tennissen. Sowieso zou er nu toch niet gespeeld kunnen worden vanwege het coronavirus. De huidige toestand kan er bij velen ook mentaal inhakken. Daarom pakt Sharapova uit met een bijzonder initiatief: iedereen kan haar laten weten hoe het gaat.

Sharapova heeft via sociale media een telefoonnummer vrijgegeven. Haar eigen privénummer zal het ongetwijfeld niet zijn. Maar toch, dit is ook al straf. Het is geen grap, mensen kunnen haar wel degelijk sms'en. "Zeg me hoe het met jullie gaat, stel me enkele vragen of zeg gewoon even goeiedag. Goede recepten zijn ook altijd welkom."

Not only did I just get a 310 number( hello cool cats🌴)but I’m sharing it with you—Text me! 310-564-7981. For real. Tell me how you’re doing, ask me questions, or just say hello 👋🏼 Any great recipes welcome too 😉#community pic.twitter.com/JNCuGzJXRS — Maria Sharapova (@MariaSharapova) April 3, 2020

Voor de geïnteresseerden: het nummer waarop Maria Sharapova te bereiken is, is 310-564-7981. Voorlopig is het wel enkel mogelijk om naar dit nummer berichtjes sturen vanuit Amerika en Canada. Dat probleem zou binnenkort wel van de baan moeten zijn. Nog even geduld oefenen dus als u haar iets wil laten weten vanuit België of Nederland.