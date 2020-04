Voormalig nummer één vreest dat we in 2020 geen tennis meer te zien krijgen

Nu Wimbledon en het volledige grasseizoen geschrapt is, is het duimen dat er wel nog een najaar komt met tennis. Simona Halep is daar helemaal niet zo zeker van. De Roemeense houdt er rekening mee dat de laatste slagenwisseling uit 2020 al heeft plaatsgevonden.

Simona Halep won vorig jaar Wimbledon en zou daar dus haar titel verdedigen. Dat is nu iets voor 2021. De eerstvolgende kans om een Grand Slam te winnen doet zich in principe voor in de VS, al twijfelt Halep daaraan. "Ik heb het ergste scenario in mijn hoofd. Ik denk dat het langer zal duren dan juni. We hopen op de US Open, maar het is niet zeker dat dat haalbaar is, want New York is aan het lijden", zegt ze aan Eurosport.

Als de US Open niet kan doorgaan, belooft dat eveneens weinig goeds voor Roland Garros. Dat grandslamtoernooi is opgeschoven tot vlak na de US Open, maar inmiddels heerst er ook twijfel of dan al in Parijs kan gespeeld worden. Zoniet zou dat kunnen betekenen dat er geen grote wedstrijden meer volgen op de Tour dit jaar.

NIEUW VOOR IEDEREEN

Wanneer de tenniscompetitie effectief zal hervatten, kunnen er ook wel eens rare dingen gebeuren in de eerste wedstrijden. "Het wordt afwachten wat het zal geven na zoveel maanden zonder toernooien. We hebben nog nooit in deze situatie gezeten, het is nieuw voor iedereen. Ik zal zeker problemen ondervinden om weer in het ritme te komen."