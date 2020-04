Kim Clijsters botst op coronacrisis tijdens comeback: "Toen zag je het spelniveau en de inzet van de oude Kim"

De veelbesproken terugkeer van Kim Clijsters werd abrupt onderbroken door de coronacrisis. De Limburgse verloor haar eerste twee partijen en kon elke vorm van matchritme gebruiken. Nu wordt het nog een hele poos afwachten op een nieuwe kans.

Een voordeel is alvast dat haar tegenspeelsters ook weinig wedstrijdritme in de benen zullen hebben als de coronacrisis bezworen is. Landgenote Elise Mertens zag een goede Clijsters na de comeback.

"Ze was net matchritme aan het opbouwen toen alles werd stilgelegd", zei Mertens bij Het Belang van Limburg. "Ze was goed aan haar comeback begonnen, zeker gezien het niveau van haar tegenspeelsters."

Vooral in haar eerste partij, tegen Garbine Muguruza, vond Mertens Clijsters goed spelen. "In de tweede set van die partij zag je het spelniveau en zelfs de inzet van de oude Kim terug", besloot Mertens.