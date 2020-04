Hoe Elise Mertens thuis moet blijven en haar dubbelmaatje wel nog gewoon kan trainen

De laatste officiële wedstrijd van Elise Mertens is intussen alweer anderhalve maand geleden. Nu ze in thuisisolatie verblijft kan ze moeilijke voluit trainen.

Elise Mertens onderhoudt nu vooral haar conditie met intervaltrainingen en duurlopen. "Het tennis zelf blijft beperkt tot wat balletjes tegen de muur kloppen bij mij thuis", gaf onze ze aan in een interview met Het Belang van Limburg.

Aryna Sabalenka

Voorlopig kan Mertens nog wel leven met het wegvallen van de wedstrijden en sociale contacten. Bovendien geniet ze nu eens van een langere periode thuis, terwijl de normaal voortdurend in het buitenland verblijft.

"Ik heb nog contact met de andere Belgen op het circuit, maar ook met Demi Schuurs en mijn dubbelmaatje Aryna Sabalenka. Zij kan voorlopig nog blijven trainen zoals ze wil, want in Wit-Rusland is er nog geen sprake van een lockdown", legde Mertens uit.