Elise Mertens vindt het jammer dat ook haar sport besmet geraakt met het coronavirus: "Het is voor niemand aangenaam om zo lang thuis te zitten"

Voor de professionele sporters zijn het moeilijke tijden. Zo ook in het tennis. Enkele dagen kregen we namelijk te horen dat ook het mythische Wimbledon wordt afgelast, wat een streep door de rekening is van Elise Mertens.

Bij Sporza vertelt ze dat ze stiekem had gehoopt dat het tornooi toch zou doorgaan. "Ik had het ergens wel verwacht. Toch doet het altijd pijn om het effectief op papier te moeten zien", aluds Elise Mertens. De Belgische tennister geeft aan dat ze niet veel kan doen. "Ik probeer mijn conditie op peil te houden. Ik kom ook niet veel buiten, want dat is de juiste manier om er mee om te gaan denk ik, maar het is niet aangenaam om de hele tijd thuis te zitten."