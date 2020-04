Ook Federer laat zich niet ontmoedigen door annulatie Wimbledon en maakt al plannen voor 2021

Kim Clijsters liet al weten dat ze er in 2021 opnieuw zou staan en ook Roger Federer kijkt al naar volgend jaar.

De Zwitserse legende won Wimbledon acht keer en voelt zich op het gras even goed in zijn sas als een doorsnee voetballer.

Ook het grastoernooi van Halle zal dit jaar niet doorgaan. RF heeft een levenslang contract met het Duitse toernooi en was er al tien keer de beste. De 38-jarige Zwitser maakte nu al via Twitter bekend dat hij volgend jaar voor een elfde zege gaat.

We welcome the decision by the #ATP to postpone the tennis tournaments until 12th July 🙏 Also the #NOVENTIOPEN will not be held this year due to the #Covid_19 pandemic 🦠 The tickets will be valid for next year (12th – 20th June 2021). More Info: https://t.co/Yj7S71EOIm 💚 pic.twitter.com/8sU77siyuT