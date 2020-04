Clijsters reageert teleurgesteld maar strijdvaardig na afgelasting grasseizoen: "Tot in 2021!"

Donderdag trokken de WTA en ATP een streep door het volledige grasseizoen. Tot 13 juli zal er op beide circuits geen enkele wedstrijd worden afgewerkt.

Wimbledon 2020 is het bekendste toernooi dat donderdag sneuvelde. Doodjammer, natuurlijk. Niet in het minst voor Kim Clijsters.

De voormalige nummer één van de wereld reageerde kort maar krachtig via Twitter: een gebroken hartje gevolgd door ‘See you in 2021!’

Er is meer nodig dan een coronacrisis om Kim III af te stoppen. En daar kunnen we enkel maar blij om zijn.