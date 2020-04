🎥 Bouchard maakt 'belangrijke verandering' bekend: "Altijd al een droom geweest"

‘Zou’, inderdaad. Want het was woensdag uiteraard 1 april. De Canadese noemt een éénhandige backhand in het bericht op Twitter een ‘langgekoesterde droom’, maar meer dan een aardigheidje voor op training zal het wellicht nooit worden.

Genie heeft momenteel wel andere katten te geselen dan haar backhand volledig om te gooien. Ze is intussen weggegleden naar plek 332 op de WTA-ranking.

hey guys, quick announcement: since we have such a long break ahead of us i’ve decided to make a change in my game. i’m switching to a one hander! it’s always been a dream of mine to play with a one handed backhand. i’m so excited for this journey ahead! pic.twitter.com/gnsWJwN1NG