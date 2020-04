Valt het doek over Wimbledon 2020? 'Eerste afgelasting sinds wereldoorlog II lijkt onvermijdelijk'

Die twee weken waarin de spelers het heilige gras van Wimbledon betreden, het toernooi dat bol staat van de traditie, is elk tennisseizoen weer een moment om naar uit te kijken. Dit jaar lijkt het er niet van te zullen komen vanwege het coronavirus.

In zijn communicatie meldt de All England Club dat er nog geen definitieve beslissing is genomen over het plaatsvinden van het toernooi. Zo laat het de deur nog op een kiertje. Volgens de BBC zit een annulatie van het grandslamtoernooi er echter aan te komen.

NOODVERGADERINGEN

De Britse tv-zender kondigt aan dat er een serie noodvergaderingen aan de gang zijn om te bepalen of Wimbledon al dan niet kan doorgaan. "Een eerste afgelasting van The Championships sinds wereldoorlog II lijkt onvermijdelijk", staat er op de BBC-site te lezen.

Wimbledon zou normaal van start moeten gaan op maandag 29 juni. Eerder liet ook de voorzitter van de Duitse tennisbond al weten dat er meer dan waarschijnlijk een streep gaat door het volledige grasseizoen.