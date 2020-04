Na Wimbledon zijn daar de volgende annulaties: nog minstens drie maanden geen tennis

Het is een zwarte dag in het tennisland. Een resem toernooien sneuvelt op de kalender. Dat heeft alles te maken met de afgelasting van Wimbledon. Het is vrij vanzelfsprekend dat de toernooien die voordien gepland stonden dan ook niet zullen kunnen doorgaan.

Dat betekent dus dat er van het volledige grasseizoen geen sprake kan zijn. Er zal zeker tot 13 juli geen enkele wedstrijd afgewerkt worden op niveau van de ATP en de WTA. Dat hebben beide instanties in een gezamenlijke verklaring aangekondigd. De ATP-toernooien van Rosmalen, Stuttgart, Queen's, Halle, Mallorca en Eastbourne worden dus allemaal afgelast. Hetzelfde geldt voor de WTA-toernooien van Rosmalen, Nottingham, Birmingham, Berlijn, Eastbourne en Bad Homburg. VEILIGHEID EN GEZONDHEID BESCHERMEN Wie het mannentennis en damestennis nauw op de voet volgt, weet dat dit grastoernooien zijn. "We moeten alert blijven bij het beschermen van de veiligheid en gezondheid van onze spelers, staff en fans", zegt WTA-voorzitter Steve Simon. "De pandemie laat ons geen andere keuze dan de Tour verder op te schorten", aldus ATP-voorzitter Andrea Gaudenzi. Het is nu duimen dat het tweede deel van het hardcourtseizoen wel kan doorgaan.