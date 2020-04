Kogel is door de kerk: heilig gras van Wimbledon zal dit jaar niet betreden worden

De poorten van de All England Lawn Tennis Club blijven dit jaar dicht voor professionele spelers en speelsters en hun entourage. Vooral de laatste dagen kwamen er hardnekkige berichten over het niet doorgaan van het grandslamtoernooi van Wimbledon en dat is nu ook bevestigd.

"Het is met enorme spijt dat de AELTC heeft aangekondigd dat The Championships in 2020 worden afgelast door de gezondheidszorgen die gelinkt zijn aan de epidemie van het coronavirus. De 134ste editie zal doorgaan van 28 juni tot 11 juli 2021", klinkt het in de officiële mededeling.

It is with great regret that the AELTC has today decided that The Championships 2020 will be cancelled due to public health concerns linked to the coronavirus epidemic.



The 134th Championships will instead be staged from 28 June to 11 July 2021.https://t.co/c0QV2ymGAt — Wimbledon (@Wimbledon) April 1, 2020

Er zal dus geen nieuwe datum gezocht worden later op het jaar. Er worden op Wimbledon in 2020 geen wedstrijden gespeeld. "In onze gedachten zit de gezondheid en de veiligheid van al wie met Wimbledon te maken heeft: het publiek, spelers, gasten, leden, vrijwilligers, partners en omwonenden. Net als onze verantwoordelijkheid om deze globale uitdaging aan te pakken."

Those of you who paid for a ticket in the Wimbledon Public Ballot for this year’s Championships will receive a refund, and will have the choice to purchase a pair of tickets to The Championships 2021 for the same day and court.



We will be in touch in due course. — Wimbledon (@Wimbledon) April 1, 2020

Wie reeds een ticket kocht voor Wimbledon, zal de prijs van het kaartje terugbetaald krijgen én een mogelijkheid om op dezelfde dag en op dezelfde baan een kaart aan te kopen voor de editie van volgend jaar.