Mauresmo ziet het somber in: "Geen vaccin betekent geen tennis"

Het tennis ligt zeker nog enkele weken stil. Er wordt in bepaalde hoeken zelfs gevreesd dat het seizoen er nu al op opzit.

Amelie Mauresmo vreest dat er in 2020 niet meer zal worden gespeeld. De Franse ex-nummer één van de wereld en zesvoudige grandslamwinnares stuurde haar bezorgdheid via Twitter de wereld in.

‘Geen vaccin = geen tennis’, schreef ze onder meer.