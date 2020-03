Deel van tenniscomplex zal tijdelijk gebruikt worden als ziekenhuis

In Amerika zorgt het coronavirus voor heel wat problemen. In New York zou er om de 9 minuten zelfs iemand sterven aan het virus. Er worden maatregelen genomen en daardoor wordt een deel van het tenniscomplex van Flushing Meadows tijdelijk gebruikt als ziekenhuis.

De kans dat de US Open dit seizoen op de oorspronkelijke datum kan doorgaan, lijkt klein te zijn. Daarom wordt het tenniscomplex waar dat normaal gespeeld zal worden (Flushing Meadows) nu tijdelijk gebruikt als ziekenhuis. Volgens Het Laatste Nieuws zal het niet gebruikt worden voor mensen met het coronavirus, maar voor mensen met andere ziektes die niet meer in ziekenhuizen passen. Het coronavirus verspreidt zich namelijk razendsnel in de Verenigde Staten en in New York zou er zelfs om de negen minuten iemand sterven aan het virus.