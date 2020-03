🎥 Tennisseizoen ligt stil, maar Roger Federer houdt zich op opvallende manier bezig

De Zwitser, die nu al een tennislegende is, houdt zich op een opvallende manier bezig. Hij oefent thuis namelijk op zijn trick shots tegen de tennismuur. Hij doet het terwijl het aan het sneeuwen is en het zorgt voor leuke beelden.

Volgens Het Nieuwsblad heeft Federer ook al een schenking gedaan van zo'n 944.000 euro aan landgenoten die het moeilijk hebben door het coronavirus. Hij wil zo helpen om de crisis te overwinnen.

Making sure I still remember how to hit trick shots #TennisAtHome pic.twitter.com/DKDKQTaluY