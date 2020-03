🎥 Elise Mertens deelt trainingsbeelden: "Nog steeds dezelfde passie als vroeger

"Toen ik jonger was, speelde ik heel vaak tegen deze muur na de schooluren. Nu twintig jaar later gebruik ik nog altijd deze muur. Ik heb nog steeds de passie van vroeger", laat Elise Mertens weten via Twitter. Bekijk hieronder de beelden.

When I was younger I used to play against the wall a lot of times , before practice, after school hours, ...15-20 years later I still hit against the same wall. Still have the same passion since then 😊 #wta #tennis #sport pic.twitter.com/mGIGuO3Ofs