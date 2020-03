Volledig grasseizoen inclusief Wimbledon én US Open dreigen te sneuvelen

Het ziet er niet naar uit dat de professionele tennissers snel opnieuw aan de slag kunnen. Het volledige gravelseizoen werd reeds geannuleerd en waarschijnlijk gebeurt hetzelfde met het grasseizoen. Dat heeft Dirk Hordorff bevestigd.

In een podcast van Tennisnet kondigt de vicevoorzitter van de Duitse tennisfederatie aan dat er wellicht een streep mag getrokken worden door de grastoernooien. "Ik heb vernomen dat we met zekerheid mogen verwachten dat het grasseizoen niet zal plaatsvinden. Als we in oktober opnieuw kunnen spelen, zou ik zeer blij zijn."

US OPEN HAALBAAR OF NIET?

Als pas in oktober de competitie hervat kan worden, betekent dat ook dat de US Open zal sneuvelen op de kalender. Zelfs met Roland Garros, dat 20 september kreeg als nieuwe startdatum vlak na de US Open, zal dan opnieuw geschoven moeten worden.

Toch blijft Hordorff positief. "Ook al zijn er nog een tijdje geen toernooien, het tennis zal sterker terugkomen." Wie zelf recreatief graag eens tegen een balletje slaat, mag wel optimistisch zijn. "Voor de amateurs ziet het er veel beter uit. Tennis heeft het enorme voordeel dat ht geen contactsport is. Als het leven straks weer normaal verloopt, zal tennis de ideale sport zijn om te doen."