Uithangbord Spelen en pupil van Belgische coach: "Zoveel mogelijk levens redden, dat is olympische gedachte"

Het heeft enkele dagen geduurd vooraleer het uithangbord van de Olympische Spelen in Japan, Naomi Osaka, gereageerd heeft op het uitstel van het evenement. Het toont meteen aan hoe hard het bij haar is aangekomen. Ze blijft wel positief en hoopt vooral dat zoveel mogelijk levens gered kunnen worden.

Naomi Osaka is als voormalig nummer 1 van de wereld een grote medaillehoop voor Japan wanneer de Spelen uiteindelijk zullen doorgaan. Meer dan dat, ze is zowat het uithangbord van de Spelen en maakte onlangs nog een promofilmpje. En nu is er dus dat jaar uitstel.

"Ik heb een paar dagen nagedacht over hoe ik mijn gedachten moet uiten", zegt de speelster die getraind wordt door de Belgische coach Wim Fissette. "Iedereen weet wat de Spelen voor me betekenen en hoe trots ik zal zijn om deel te nemen in mijn thuisland. Natuurlijk ben ik ontgoocheld dat het dit jaar niet zal gebeuren, maar we zullen sterker zijn in 2021. Ik steun de moedige beslissing van premier Abe en het IOC 100%."

Here’s where my brain has been in regards to @Tokyo2020 pic.twitter.com/RhMaCe6AlA — NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) March 28, 2020

Osaka komt met een mooie boodschap. "Sport zal er altijd voor ons zijn, maar daar is het nu de tijd niet voor. Dit is de tijd voor mensen van alle landen, achtergronden en rassen om zoveel mogelijk mensenlevens te redden. Dat is de Olympische gedachte."

Ook voor de eigen bevolking heeft ze nog een apart woordje over. "Aan de mensen in Japan: hou jullie sterk, hou vol en laten we ons mooie landje tonen aan de wereld wanneer het daar de tijd voor is in 2021. Zorg goed voor elkaar, wees lief en samen zullen we er door geraken."