Clijsters: "Nog net zo gemotiveerd als voor de coronacrisis: zal er klaar voor zijn als we opnieuw mogen tennissen!"

Door de coronacrisis staat de Kimback voor onbepaalde tijd op pauze. Maar Kim Clijsters laat er zich niet door ontmoedigen.

Clijsters vertoeft met haar familie op dit moment in de Verenigde Staten. Via Instagram stuurde ze een update de wereld in.

"In deze onzekere tijden zijn we dankbaar dat we samen kunnen zijn als gezin", aldus Clijsters. "We doen er alles aan opdat iedereen veilig en gezond kan blijven, wat niet altijd simpel is voor de kinderen. We blijven thuis, waar we spelletjes spelen, oefeningen doen, koken en zien dat de kindjes ook wat studeren.”

“We hebben heel veel bewondering voor alle gezondheidswerkers in de frontlijn, zeker zij in de ziekenhuizen: dokters en verplegers, heel de medische staf, … die keihard tegen deze pandemie vechten."

"Zoals alle atleten moest ook ik mijn plannen bijschaven. Maar ik ben net zo gemotiveerd als voorheen. Ik zal er alles aan doen om gezond te blijven en klaar te zijn om te spelen eens we weer mogen tennissen."