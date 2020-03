Novak Djokovic en echtgenote leggen ronde en grote som op tafel in de strijd tegen coronavirus

Djokovic heeft samen met zijn echtgenote Jelena de Novak Djokovic Foundation opgericht om goede doelen te ondersteunen. Ook de strijd tegen het coronavirus kan elk beetje hulp gebruiken. Daarom doneren ze via het fonds 1 miljoen euro.

Dit bedrag zal gebruikt worden om medisch materiaal aan te kopen voor ziekenhuis en woonzorgcentra in Servië om de mensen die lijden aan het coronavirus zo goed mogelijk te kunnen behandelen. "We willen onze mensen en onze overheid helpen in deze uitdagende tijden. Het is belangrijk om verenigd te blijven, zodat we dit virus sneller en gemakkelijker kunnen verslaan", aldus Djokovic.

🇷🇸 @djokernole & @jelenadjokovic and the @novakfoundation will donate one million euros to help the people of Serbia in the fight against #COVID19 👏