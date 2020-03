Heel wat onzekerheid in de tenniswereld: "Sommige spelers zouden in de problemen kunnen komen"

Het coronavirus houdt verschillende sporten in de ban. Zo wordt ook het tennis slachtoffer van het virus. Volgens Greet Minnen en Kimmer Coppejans zouden sommige spelers nu wel eens in de problemen kunnen komen.

Aangezien er geen wedstrijden zijn op dit moment, kunnen de tennissers ook niet veel verdienen. De grote tennissers zoals Nadal, Federer en Djokovic zullen het probleem wel aankunnen, maar in de buik van de ranking zal het moeilijker worden om te overleven.

Dat beseffen ook Greet Minnen en Kimmer Coppejans. Ze geven meer uitleg over de onzekerheid in een interview bij Het Nieuwsblad. "Omdat er nu geen tornooien, zijn zouden er wel eens heel wat collega's in de moeilijkheden kunnen komen", klinkt het.