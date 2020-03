Tweevoudige grandslamwinnares legt meer dan 400000 dollar op tafel in strijd tegen corona

Heel wat mensen uit de tenniswereld hebben al een gulle inspanning gedaan om de coronacrisis te bekampen. Vooral Roger Federer heeft een ferme financiële bijdrage geleverd en ook de actie van Vania King kreeg wel wat steun. De Chinese Li Na blijft zeker niet achter.

Li Na begon haar carrière als professioneel tennisspeelster in 1999 en zwaaide definitief af in 2014. In de laatste jaren van haar loopbaan werd ze overigens getraind door Carlos Rodriguez, tevens ex-trainer van Justine Henin. Li Na won in het enkelspel in 2011 Roland Garros en in 2014 de Australian Open.

AFKOMSTIG VAN WUHAN

De 38-jarige ex-speelster is afkomstig van Wuhan en daar is deze hele coronacrisis natuurlijk begonnen. Inmiddels heeft China de boel al wel veel beter onder controle, maar het was wel het eerste land dat het erg te verduren kreeg.

Ook bij hen was de gezondheidszorg dan ook van cruciaal belang. Li Na besloot daarom om die sector in haar land te steunen met een bijdrage van 430 000 dollar.