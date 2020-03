Joran Vliegen: "Besef nu pas hoe belangrijk tennis is voor mij"

Joran Vliegen en Sander Gillé doen het tegenwoordig uitstekend op het dubbelcircuit. Maar ook de opmars van de Belgische tandem staat uiteraard even op pauze.

Vliegen had het in een gesprek met Sporza over de ‘coronasituatie’: "Het is een rollercoaster van emoties geweest. De hele kalender tot 8 juni is geschrapt.”

“Ik probeer me zo fit mogelijk te houden met de middelen die ik heb. We zien dan wel wat ervan komt. Ik bekijk het dag per dag, maar voorlopig train ik niet. Er zijn toch geen toernooien om klaar voor te zijn."

"Voor heel veel spelers is het financieel een mentaal en moeilijke periode. Sporten is op dit moment een bijzaak. We moeten er met z'n allen voor zorgen dat alles weer normaal wordt. Nu pas realiseer ik mij wel hoe belangrijk tennis is voor mij.”