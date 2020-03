Alison Van Uytvanck en Zizou Bergs bieden elk op hun manier hun diensten aan aan de maatschappij

Dat onze tennisspelers uit het goede hout gesneden zijn, daar twijfelden we al lang niet meer aan. Tijdens de huidige gezondheidscrisis valt het nog meer op dan anders. Er kan dan wel niet meer getennist worden, toch weten ze hun tijd nog nuttig te spenderen.

Dat blijkt uit een reportage van VRT NWS. Alison Van Uytvanck had zich op sociale media aangeboden als boodschapper. Ze kreeg wel gehoor met haar oproep en ging voor de man die haar contacteerde langs bij de keurslager. Wanneer ze dan alles bij hem ging afleveren, kreeg ze een tekening met twee tennissers op als bedankje.

Zizou Bergs gaat dan weer als jobstudent aan de slag in de Lidl tijdens deze crisis. "De Limburger beseft dat hij als tennisspeler wel geluk heeft. "Wij mogen de hele wereld zien. We moeten natuurlijk trainen en toernooien spelen, maar da's helemaal iets anders dan een shift van 7, 8, 9 uur doen in de supermarkt."

Ook hij zal toch weer blij zijn als alles terug enigszins weer zijn normale gangetje gaat. "Ik hoop dat het allemaal snel voorbij is, dat iedereen weer gezond zal zijn en dat we ons leven terug kunnen hernemen."