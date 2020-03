Federer schenkt bijna miljoen euro aan kwetsbare landgenoten

In deze coronacrisistijden tonen steeds meer bekende koppen hun goed hart. Nu is ook Roger Federer aan de beurt.

De Zwitserse legende en zijn vrouw Mirka schenken één miljoen Zwitserse Frank (ongeveer 950.000 euro) aan kwetsbare landgenoten. Dat maakte Federer woensdag bekend via de sociale media.

“Mirka en ik hebben beslist een miljoen Zwitserse frank te doneren aan de meest kwetsbare families in Zwitserland.”

“Dit is nog maar een begin. We hopen dat anderen meehelpen om families in nood te helpen. Samen kunnen we deze crisis overwinnen!”