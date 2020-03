Alison Van Uytvanck komt met oproep in verband met coronacrisis: "Laat voor iedereen nog iets over!"

De strijd tegen het coronavirus laat niemand onberoerd. Ook Alison Van Uytvanck hoopt dat we hier als gemeenschap zo snel mogelijk doorheen geraken. Het is dan wel van belang om niet te panikeren en dus ook niet te hamsteren, zoals nog altijd gebeurt.

Sinds de uitbraak van het coronavirus is het hamsteren in supermarkten een wederkerend fenomeen. Overigens niet alleen in ons land, maar in verschillende landen. Ook in België is het op sommige plaatsen nog altijd aan de gang. Ook al heeft de overheid reeds herhaaldelijk beweerd dat het niet nodig is.

Tennisspeelster Alison Van Uytvanck maant ook nog eens iedereen aan om dat hamsteren achterwege te laten. Ze heeft een foto van lege rekken op haar Twitteraccount geplaatst. "Stop met hamsteren mensen... laat voor iedereen nog iets over!"

Het is aangewezen om deze boodschap ter harte te nemen. De vakbonden denken er nu immers aan om supermarkten 's avonds vroeger te sluiten, omdat door het hamsteren het winkelpersoneel fysiek en mentaal extra belast is.