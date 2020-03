WTA nog steeds vastberaden om de juiste oplossingen te vinden voor de toernooien

Australian Open-winnares Sofia Kenin die de Duitse Friedsam klopte in de finale van Lyon: het was één van de laatste wedstrijden die afgewerkt konden worden op de WTA Tour. Voorlopig ligt alles stil. De WTA gaat er wel nog alles aan doen om voor elk toernooi de juiste oplossing te vinden.

Aanvankelijk kreeg de WTA veel kritiek voor de wat lauwe aanpak van de gevolgen van het coronavirus. Het is daarna wel doortastender gaan optreden en heeft net als de ATP het volledige gravelseizoen geannuleerd. WTA-voorzitter Steve Simon heeft nu een open brief geschreven gericht aan de fans.

"Zoals jullie waarschijnlijk weten, is het professioneel tennisseizoen geschorst tot 7 juni", bevestigt Simon de genomen beslissing nog eens. "Er is niets belangrijker dan het welzijn van iedereen in de WTA-familie, ook die van zo'n loyale fans. Tijdens deze periode van onzekerheid ben ik onder de indruk geraakt van de sterkte en het perspectief getoond door onze speelsters, geleid door de leden van de speelstersraad."

Dear Fans,

Thank You For Your Continued Support.



A letter from WTA chairman and CEO Steve Simon pic.twitter.com/yCeW9qL0JE — WTA (@WTA) March 22, 2020

"Ik wil ook hulde brengen aan onze toernooipartners, die de ruggengraat zijn van de WTA Tour", vervolgt Simon. "Elke tennisevenement vergt een inspanning van de gemeenschap, betrokkenheid van sponsors en lokale leveranciers, stafleden en vrijwilligers, en ontelbare uren van planning en hard werken."

Maar wat met de kalender? "We blijven nauw samenwerken met de toernooidirecteuren en hun teams om zowel kortetermijnoplossingen als langetermijnstrategieën te ontwikkelen en sterker terug te keren dan ooit tevoren. In de tussentijd zullen we ons best doen om julllie op de hoogte te houden en moedigen we jullie aan om verbonden te blijven met jullie favoriete speelsters en toernooien via de sociale mediakanalen."