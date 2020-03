De angst en paniek slaat toe bij Serena Williams: "Als iemand rondom mij moet hoesten of niezen, word ik gek"

In tijden van een crisis zoals deze die nu aan de gang is, blijken tennissterren ook maar gewone mensen te zijn. Neem nu Serena Williams. De Amerikaanse heeft het enorm moeilijk om het hoofd koel te houden terwijl het coronavirus door Amerika raast.

Dat heeft ze zelf aangegeven in een post op TikTok. "Ik doe al een hele tijd aan social distancing, nu zo'n twee weken, en alle kleine dingen maken me gek. Door de angst sta ik echt op scherp. Als iemand rondom mij moet hoesten of niezen, word ik gek."

Serena Williams heeft ook haar jonge dochter om wie ze zich bekommert. "Ze moest eens hoesten en ik gaf haar een kwade blik. Dan werd ik triest en vroeg ik mij af: is ze ok, is er iets dat ik kan doen? In plaats van relaxed te zijn, sta ik onder een hele hoop stress."

ANNULATIES TOERNOOIEN LEIDEN TOT ANGST

Ook het gebrek aan tennis speelt haar in deze periode mogelijk mentaal parten. "In het begin dacht ik: 'mij kan het niet raken'. Toen Indian Wells werd geannuleerd, dacht ik: 'dit is vreemd, maar nu heb ik een tijd vrijaf'. Toen begonnen de annulaties mekaar op te stapelen en dat heeft geleid tot deze angst."