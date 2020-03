Tennisspeelster geeft 2500 dollar weg om mensen in nood te helpen in coronatijden

Zo ook tennisspeelster Vania King. De 31-jarige Amerikaanse speelde de laatste jaren amper nog wedstrijden, maar stond ooit wel top vijftig in het enkelspel en won in het dubbel twee Grand Slams. In deze coronatijden laat ze haar hart spreken.

"Ik weet dat vele mensen het moeilijk hebben om de eindjes aan mekaar te knopen. Daarom geef ik 500 dollar aan vijf mensen in nood om hun financiële lasten te verlichten", zo laat King weten. "We zullen hier samen door geraken!"

Hoping everyone is staying safe and healthy, we will get through this together! I’m giving away $500 to five people in need, please send an email to servinguphope@yahoo.com and explain how the money can help. Decisions will be made at the end of the month. ❤️🌎 #payitforward #wta pic.twitter.com/qYAWXmVrUf