Hommeles dreigt tussen Roland Garros en toernooi dat Federer uit de grond stampte

Als er op Roland Garros even niet gespeeld kan worden, komt dat meestal door het weer. Dit jaar zorgt het coronavirus daar voor. Zoals bekend is er wel al een nieuwe datum geprikt voor het grandslamtoernooi en dat zorgt voor commotie in tennisland.

Onder meer omdat het gaat om een eenzijdige beslissing en Roland Garros zo vlak achter de US Open komt op de kalender. En ook omdat het zo in het vaarwater komt van andere toernooien. Tegelijkertijd met Roland Garros zou ook de Laver Cup doorgaan. Die staat gepland tussen 25 en 27 september in Boston.

FEDERER WELLICHT NIET NAAR PARIJS

Puur sportief staat Roland Garros natuurlijk veel hoger aangeschreven, maar de Laver Cup - waar Team Europe het opneemt tegen Team World - is wel geliefd bij de spelers en is het paradepaardje van niemand minder dan Roger Federer. Weinig kans dat die het toernooi dat hij mee uit de grond stampte laat schieten om in Parijs op zijn minst geliefkoosde ondergrond te gaan spelen.

De organisatoren van de Laver Cup hebben in een statement laten weten dat ze verrast zijn door de beslissing om Roland Garros te verplaatsen naar eind september. Ze zijn sowieso van plan om de Laver Cup op het daarvoor voorziene moment te laten doorgaan. Om de US Open van datum te veranderen zijn er ook nog geen plannen. Het belooft dus een wel erg drukke periode te worden in september, met veel concurrentie.