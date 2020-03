🎥 Tennis kijken in coronatijden: Roger Federer zet op fenomenale wijze Andy Murray opzij op Wimbledon in 2015

Gezellig voor je televisie kruipen om urenlang naar live tennis te kijken: dat gaat nu even niet meer. Daarom stellen we u geregeld enkele videofragmenten voor van uitmuntende tennisprestaties. Voor de eerste beelden in deze rubriek gaan we naar Wimbledon.

Dat zou in 2020 dus de eerstvolgende Grand Slam op de kalender moeten worden. We nemen u graag mee naar de editie van 2015. In het enkelspel bij de mannen stonden Andy Murray en Roger Federer tegenover mekaar. Een geweldige partij hoeft niet altijd die ultieme spanning te betekenen. Federer was die dag zo goed en was gedurende de hele halve finale amper op een foutje te betrappen.

Nochtans deed Andy Murray ook op zijn beurt zijn stinkende best. Dat kwam onder meer tot uiting bij 5-4 in de tweede set. Aan het volgende game leek maar geen einde te komen. Vijftien minuten aan een stuk serveerden beide spelers hoogstaand tennis. Murray trok in dit spelletje aan het langste eind en maakte er 5-5 van.

Nadien duwde Federer wel door. Murray slaagde er niet in een set af te snoepen van de fenomenaal spelende Zwitser. Met name de service van de Fed Express was indrukwekkend. Federer won de partij met 7-5, 7-5 en 6-4. In de finale zou hij wel in vier sets het hoofd moeten buigen voor Novak Djokovic.