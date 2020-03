US Open niet opgezet met beslissing Roland Garros

De organisatie van Roland Garros heeft dinsdag verklaard om de grand slam uit te stellen naar 20 september, amper een week na de US Open. In de VS zijn ze niet echt blij met die beslissing van de Franse organisatoren.

De organisatie van de US Open kwam online met een duidelijk statement: "Op een moment dat de hele wereld de handen in elkaar slaat, erkennen wij dat zo'n beslissing niet eenzijdig mag worden genomen en daarom zal de USTA dat alleen doen na overleg met de andere grandslamtoernooien, de WTA en ATP, de ITF en onze partners, inclusief de Laver Cup", duidelijk verwijzend naar de organisatie van Roland Garros die eenzijdig besliste om het toernooi uit te stellen. Ze zijn niet van plan om de US Open uit te stellen, ookal staat de mannenfinale een week voor de nieuwe start van Roland Garros gepland. Dinsdag kwam ook al het bericht van de spelersfederatie dat zij van niets wisten over het uitstel van Roland Garros. Het lijkt erop dat de Fransen nog wat aan hun communicatie moeten werken.