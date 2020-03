Spelers wisten niets van verschuiving Roland Garros: "Zeer egoïstisch"

Gisteren werd beslist dat Roland Garros verschoven zou worden naar eind september. De spelers wisten hier echter niets van en de spelersraad is niet tevreden met deze beslissing.

Bernard Giudicelli, de Franse voorzitter, kwam na de afgelasting met het nieuws dat Roland Garros zou doorgaan tussen 20 september en 4 oktober. Het zou betekenen dat het grandslamtornooi een week na de US Open zou starten.

De spelers wisten niets van deze beslissing en Vasek Pospisil, de voorzitter van de spelersraad was hier niet over te spreken. "Het is zeer egoïstisch en arrogant. Wij hebben niets meer te zeggen", staat te lezen in Het Laatste Nieuws.