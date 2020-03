Krijgt de tenniswereld eigen rage met wc-rol?

In het voetbal doet al enkele dagen de Stay at home-challenge de ronde: voetballers die met een wc-rol jongleren. Maar ook de tenniswereld is op zoek naar zijn eigen rage met een wc-rol en lijkt hem nu ook gevonden te hebben: de 20 touch challenge!

Het doel is om de racket dwars te houden en een wc-rol 20 keer omhoog te spelen met de smalle kant van het racket. De Davis Cup begon de uitdaging en daagde Russisch ATP-14 Rublev uit om hetzelfde te doen. Hij daagde op zijn beurt de hele Russische delegatie uit, benieuwd of het zo populair zal worden als in het voetbal. Challenge accepted ✅ #20touchchallenge #StayHome



