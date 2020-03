🎥 Aparte voorbereiding op het grasseizoen voor Belgisch tennisduo

Alison Van Uytvanck en haar vriendin Greet Minnen zitten door het coronavirus ook thuis. Bij gebrek aan training op een normaal veld, bedachten ze een andere oplossing: de tuin!

Volledig ironisch deelde Van Uytvanck een video op haar Instagram-account waarbij ze zet dat ze zich aan het voorbereiden is op het grasseizoen... in de tuin met haar vriendin Greet Minnen. Aangezien het coronavirus iedereen thuishoudt, moet je als sporter inventief zijn. Het is wel een volledige volleytraining.