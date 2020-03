Ook organisatie Wimbledon komt met statement nadat uitstel Roland Garros op kritiek stuit

Gaat Wimbledon wel nog door van 29 juni tot 12 juli en zou het dan voor Roland Garros afgewerkt worden? Of moeten The Championships eveneens worden opgeschoven of zelfs geannuleerd worden? Voorlopig houdt men nog vast aan de eerste optie.

De All England Club, kortweg het AELTC, heeft een statement gepubliceerd. "Het AELTC blijft voortdurend de situatie rond het coronavirus monitoren en werkt nauw samen met de overheid en de relavante autoriteiten inzake volksgezondheid", klinkt het.

The AELTC is continuing to monitor and respond to the coronavirus situation, working closely with the government and relevant health authorities.



While we continue to plan for The Championships at this time, it remains a continuously evolving situation.https://t.co/Tc4fSuPs9Z