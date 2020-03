Kim Clijsters ziet wellicht met lede ogen aan hoe corona haar comeback danig in de war stuurt

Met ontzettend veel goede moed was Kim Clijsters begonnen aan de 'Kimback'. Hoe zou ze er ondertussen tegenaan kijken? De teller staat op twee verdienstelijke matchen die eindigden op verlies. Een derde is lang niet in aantocht. Zo wordt het wel moeilijk, die terugkeer naar haar topniveau.

Het begint inmiddels wel drastische vormen aan te nemen, de wijzigingen aan de tenniskalender vanwege de uitbraak van het coronavirus. Nu is ook Roland Garros uitgesteld. Dat hing ergens wel in de lucht, maar is sowieso slecht nieuws voor Kim Clijsters.

Die knieblessure waar ze in het begin van het jaar mee sukkelde na een spelletje padel, heeft overigens ook nog altijd een zeker effect. Want anders had ze al vroeger haar comeback kunnen inzetten en weer gewoon kunnen worden aan het wedstrijdritme. Nu is ze pas enkele maanden later tot die fase kunnen overgaan, midden in de coronacrisis.

MIKKEN OP US OPEN

Clijsters zou net nu vele wedstrijden na mekaar moeten kunnen spelen om echt weer die scherpte te krijgen op de baan en gewend te geraken aan het ritme van de Tour. Zo zou ze weer kunnen opbouwen naar haar beste niveau. Zich eerst enkele maanden inspelen en dan volop mikken op de US Open, dat leek het plan. Het wordt echter nog erg moeilijk om nu nog die top te bereiken.

Zeker nu Roland Garros uitgesteld moet worden. Weinig kans dan dat de voorbereidingstoernooien op gravel wel op het geplande moment kunnen doorgaan. Terwijl Clijsters daar wel nood aan heeft. Van het gravelseizoen, voor zover daar nog van gesproken kan worden, moet dus weinig verwacht worden.

SWITCH GRAVEL/GRAS OF GRAS/GRAVEL?

En wat dan met Wimbledon? Dat zou voorlopig dan voor Roland Garros plaatsvinden. Eerst moet er dan op gras gespeeld worden om onmiddellijk nadien over te schakelen op gravel. Iets wat tennisspelers totaal niet gewoon zijn en de overgang tussen beide ondergronden is sowieso één van de moeilijkste aanpassingen in het tennis.

Dat dreigt dus een erg bruuske overgang te worden. Wanneer Wimbledon ook uitgesteld zou worden en na Roland Garros zou plaatsvinden, zou dat ook het geval zijn. Ondertussen is er dus ook nog de US Open en het tweede deel van het harcourtseizoen. Dat kan men toch ook niet eeuwig uitstellen en dus hangt er sowieso dan opnieuw een snelle overstap van gras of gravel naar hardcourt in de lucht.

SNEL TE VERWERKEN AANPASSINGEN

Tenzij alles blijft zoals het nu is en dan moet men helemaal op het einde van het jaar, na de US Open, nog eens overschakelen naar gravel. In elk geval komen er heel wat snel te verwerken aanpassingen aan. Het is weinig waarschijnlijk dat dit voor Clijsters vlotter zou gaan dan voor de jongere spelers. Veel vooruitgang boeken is in deze omstandigheden des te moeilijker, al mag Clijsters ons altijd verrassen dit najaar.