WTA grijpt doortastender in: graveltoernooien in Duitsland, Turkije en Tsjechië geschrapt

Kim Clijsters won al twee keer het toernooi van Stuttgart, maar een derde zege zal er alvast dit jaar niet komen. Het toernooi in Duitsland gaat niet door. De toernooien van Istanboel en Praag zijn hetzelfde lot beschoren. Uiteraard allemaal door het coronavirus.

De WTA kreeg eerder nogal wat kritiek omdat het lakser en vooral trager reageerde op de uitbraak van het coronavirus dan de ATP en de ITF. Zo bleef het toernooi van Bogota, dat van 6 tot 12 april ging plaatsvinden, nog even op de kalender staan. Uiteindelijk verdween het evenement in Colombia toch ook van de Tour.

Het is duidelijk dat de WTA niet twee keer dezelfde fout wil maken en het kijkt nu al al verder vooruit. Ook in Stuttgart (20-26 april), Istanboel (20-26 april) en Praag (27 april-2 mei) zal er niet getennist kunnen worden. Dat zijn allemaal graveltoernooien die niet zullen kunnen doorgaan.

VOORBEREIDING OP ROLAND GARROS ONDER DRUK

Het is nu nog afwachten wat er gebeurt met Rabat, dat in dezelfde week als Praag gepland stond. Nadien blijven enkel Madrid, Rome, Straatsburg en Nürnberg nog over voor de dames om zich eventueel voor te bereiden op Roland Garros.