Tennis Vlaanderen pleit bij kabinet van Sport voor steunmaatregelen

Het is uiteraard schitterend om te zien hoe speelsters vanuit Vlaanderen kunnen doorstoten naar de internationale wereldtop. In het geval van Elise Mertens scheelt het alleszins niet veel. Het kloppend hart van tennisminnend Vlaanderen zijn uiteraard wel de vele tennisclubs.

Die worden echter zwaar getroffen door de huidige coronacrisis. Alle sportactiviteiten in ons land zijn geschorst tot 3 april. Dat betekent ook dat heel wat tennislessen niet doorgaan en ook kantines gesloten blijven. Dat heeft uiteraard wel verregaande financiële gevolgen. Tennis Vlaanderen pleit daarom in een persbericht voor steunmaatregelen.

"De overheid heeft in samenspraak met Sport Vlaanderen en de Vlaamse Sportfederatie beslist om alle georganiseerde sportactiviteiten te schorsen vanaf 14/03 tot en met 3/04, ongeacht hun niveau, omvang en of ze openbaar of privé zijn. Dit geldt zowel voor indoor als outdoor activiteiten. Ook het verhuren van (private) sportaccommodatie valt daaronder", meldt Tennis Vlaanderen.

UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN

"Uitzonderlijke omstandigheden vragen terecht om een uitzonderlijke aanpak", gaat het bericht verder. "Tennis Vlaanderen heeft vrijdag 13/03 dan ook haar verantwoordelijkheid genomen en alle clubs en leden geïnformeerd dat clubs hun clubhuizen en cafetaria’s moeten sluiten, de competities en lessen geschorst worden, en losse verhuur of vrij tennis en padel spelen tot en met 3/04 niet toegelaten is."

Dat blijft niet zonder consequenties. "Uiteraard zorgt dit voor een enorme impact voor de clubs, trainers, baruitbaters en onderhoudsmensen. 50% van onze clubs besteden hun baruitbating uit aan een zelfstandige of hebben personeel in eigen beheer. Heel wat trainers halen een belangrijk deel van hun inkomsten uit het geven van tennis- en/of padelles."

GETROFFEN CLUBS EN TRAINERS

Die mensen kunnen de nodige ondersteuning wel gebruiken. "Helaas zijn er momenteel nog geen steunmaatregelen genomen voor deze doelgroepen, terwijl het net die mensen zijn die het echte Vlaamse sportlandschap maken. Wij zullen dan ook blijven aandringen dat Sport Vlaanderen en het kabinet van Sport op zoek gaan naar mogelijke maatregelen om de getroffen clubs en trainers te steunen."