Tennis één van de sporten waar aanpassingen en afgelastingen het moeilijkst ligt

Alle sporten komen even op de tweede plaats nu alles in het werk gesteld moet worden om met zoveel mogelijk mensen goed doorheen de coronacrisis te komen. Blijft wel een feit dat verschillende kalenders overhoop gegooid worden. En laat tennis nu net geen sport zijn waar dat bij past.

Per sporttak is het nog wel verschillend, de impact van de covid-19. In bepaalde sporten kan een competitie volledig opgeschort worden en al dan niet een kampioen worden. Dat zijn dan meestal sporten met een half seizoen in het ene jaar en een half seizoen in het andere jaar. Het tennisseizoen valt echter samen met de start van een nieuw jaar.

Het is dus de gewoonte dat het een heel jaar door aan de lopende band maar doorgaat. Toernooi na toernooi volgt mekaar op, week na week. Dat levert meestal ook wel de nodige blessurelast op naar het einde van het jaar toe, maar zelfs dan staat er met de Masters laat op het jaar nog een belangrijk toernooi gepland, en kort na de jaarwisseling is er in normale omstandigheden alweer de Australian Open.

Kortom, in een regulier tennisseizoen zijn er heel weinig grote onderbrekingen. Spelers kunnen uiteraard hun eigen planning maken, maar voor wie mikt op een hoge rangschikking, zit er weinig anders op dan op veel toernooien present te tekenen. De spelers zijn ook gewoon aan dat hoge ritme en komen nu voor een heel andere situatie te staan.

In sommige landen worden sportinfrastructuren ook gewoon afgesloten, het kan al een huzarenstukje zijn om accomodatie te vinden om te trainen. En dan is het nog de vraag: voor wat? Wellicht kijken de meesten naar Roland Garros. Gaat de Grand Slam in Parijs doorgaan? Het zal kantje boord zijn.

Zelfs indien het wel het geval is, zullen er slechts een beperkt aantal voorbereidingstoernooien gespeeld worden, als dat überhaupt al mogelijk is. Terwijl het net de gewoonte is om op te bouwen richting de Grand Slam, door competitieritme op te doen en ook zich te kunnen aanpassen aan de ondergrond, wat sowieso al moeilijk genoeg is.

Zowel de mannen als de dames worden dus helemaal uit hun comfortzone gehaald, hoe dit seizoen zich ook mag verderzetten. En dan zijn er ook nog speelsters als Kim Clijsters, die bezig zijn aan een comeback en net nood hebben aan wedstrijdritme. Zij staan eigenlijk terug bij af en kunnen weinig anders doen dan wat ze al aan het doen waren, namelijk trainen. Bijvoorbeeld een Pironkova heeft dit ook voor.

Dat is de situatie bekeken vanuit het oogpunt van de spelers, maar ook organisatorisch is het geen evidente zaak. Omdat er normaal constant activiteit is op de Tour, is er ook heel weinig ruimte om een uitgesteld toernooi op een latere datum te laten doorgaan. Bijgevolg zetten organisaties alles op alles om hun toernooi toch maar te kunnen laten doorgaan.

Dat leidde tot hachelijke situaties in Indian Wells - waar spelers al ter plekke waren toen het toernooi werd afgelast, Kirsten Flipkens reageerde hier scherp op - en bij een ITF-toernooi in Kazakhstan. Daar wisten spelers op de wedstrijddag soms nog niet of hun wedstrijd werd afgelast. Gelukkig nemen de tennisbonden stilaan wel hun verantwoordelijkheid om op voorhand af te gelasten en zo enige duidelijkheid te scheppen.

Het is voor niemand in de tenniswereld een aangename toestand, want voor vele aanpassingen en wijzigingen is er zowel bij de instanties, organisaties en spelers weinig ruimte. Toch zit er niets anders op dan er het beste van te maken. Want blijft evenzeer een feit: tennis speelt nu pas tweede viool, de volksgezondheid staat in de hele wereld voorop.