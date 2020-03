In de sporen van Kim Clijsters: opnieuw maakt een moeder haar comeback op de WTA Tour

De laatste jaren hebben meerdere speelsters een comeback gemaakt in het tennis na de geboorte van hun kind(eren). Kim Clijsters is daar een mooi voorbeeld van. Ook Tsvetana Pironkova heeft besloten om opnieuw de sprong naar het tennis te maken.

De Bulgaarse is inmiddels 32 en speelde haar laatste tennismatch in juli 2017 op Wimbledon. Als er één groot toernooi is waar ze het goed heeft gedaan, dan is het wel Wimbledon. Op Roland Garros schopte ze het ook wel eens tot de kwartfinales, maar Pironkova kon vooral op gras goed uit de voeten.

HALVEFINALISTE OP WIMBLEDON

In 2010 haalde ze de halve finales op Wimbledon. Dat jaar won ze onder andere van Marion Bartoli en Venus Williams. Ooit was Pironkova het nummer 31 van de wereld. Het eerste deel van haar carrière kwam ten einde omdat ze zwanger was en ook wegens blessureleed. In april 2018 is ze bevallen van haar zoontje.

Pironkova heeft de voorbije drie maanden getraind in de hoop om haar comeback te kunnen maken op de WTA Tour. Mogelijk laat die wel nog even op zich wachten doordat er toernooien zijn weggevallen door het coronavirus.