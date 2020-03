Ook Charleston sneuvelt op WTA Tour: zes weken lang geen tennis, of het moest in Colombia zijn

De ATP was de eerste organisatie die een wereldwijde opschorting van zijn evenementen aankondigde in de tenniswereld. De ITF volgde al. De WTA gaat hier ook deels in mee. Het toernooi van Charleston verdwijnt alvast van de kalender.

Door de beslissing van de ATP was het al duidelijk dat er zes weken lang geen mannentennis te zien ging zijn. De vraag was dan ook: wat met het damestennis? De Miami Open werd sowieso ook al geannuleerd vanwege het coronavirus.

Daarmee werd sowieso al een streep getrokken door wat overbleef van het eerste deel van het hardcourtseizoen. De WTA heeft nu ook het graveltoernooi van Charleston geannuleerd, dat van 6 tot 12 april op de kalender stond. Dat kon ook moeilijk anders gezien het inreisverbod voor Europeanen naar de Verenigde Staten.

Die week staat wel nog het toernooi van Bogota op het programma in Colombia. In de warme Zuid-Amerikaanse landen heeft men vooralsnog veel minder last van het coronavirus. De vraag is nu of Kim Clijsters naar Colombia zal afreizen, of haar seizoen net als de meesten pas later zal hervatten.