België kent tegenstander voor volgend jaar in Davis Cup

België struikelde zonder David Goffin over Hongarije. De Belgen kwamen 2-1 voor, maar verloren de laatste twee enkelspelen en dus de confrontatie.

Volgend jaar spelen de Belgen tegen Bolivia. Een meer dan haalbare kaart. De Zuid-Amerikanen hebben met Hugo Dellien (°94) maar één speler in de top 250 van de ATP-ranking.

We'll play in and against Bolivia in september for a ticket for the Davis Cup Qualifiers 2021! #daviscup #CMONBELGIUM pic.twitter.com/C2sUtvv08G