Zes weken geen tennis bij de mannen, volgt de WTA?

De ATP besliste woensdagavond om alle toernooien bij de mannen af te gelasten voor zes weken. De kans lijkt groot dat de WTA snel volgt.

Het regent afgelastingen door het coronavirus en dat is in het tennis niet anders. Kim Clijsters en co trainden al op de banen van Indian Wells, toen beslist werd dat het toernooi niet kon doorgaan.

Volgens Het Laatste Nieuws reisden Clijsters, Kirsten Flipkens, Ysaline Bonaventure, Alison Van Uytvanck en Greet Minnen door naar het Mexicaanse Guadalajara. Dat toernooi gaat voorlopig wel nog door en werd zelfs uitgebreid.

Na de beslissing van de ATP lijkt het echter een kwestie van tijd vooraleer de WTA tot dezelfde conclusie komt en alle toernooien afgelast.